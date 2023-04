A vármegye bírói tartottak évértékelő értekezletet kedden délelőtt a Tatabányai Törvényszéken. Az esemény előtt dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke sajtótájékoztatón ismertette a média képviselőivel a törvényszék 2022. évi eredményeit.

A tájékoztatón többek között megtudtuk, hogy a pandémia és az energiaválság a törvényszék munkájára is hatással volt. Jelenleg is sokan tudnak otthonról dolgozni a törvényszék munkatársai közül. Ehhez a megfelelő informatikai eszközöket a bíróság biztosítja, így akár otthon is elkészülhet egy tárgyalás jegyzőkönyve, vagy a bírók az irodától távol is felkészülhetnek az esetekre.

A rendszer pedig nagyon jól működik. Egyrészt tavaly 2019-hez képest több mint 6,5 millió forintnyi rezsit spórolt meg a Tatabányai Törvényszék. Másrészt az ügyek többségét egy éven belül lezárják.

Dr. Senyei György Barna elmondta, hogy országos viszonylatban is nagyon jó a megoldott ügyeknek az aránya. Kiemelte, hogy a Tatabányai Törvényszék bíróságainak ügyfélforgalmi adatai is nagyon jól alakultak. 2022-ben több ügyet fejeztek be, mint amennyi az évben beérkezett.

Ez úgy lehetséges, hogy a lezárt ügyek között olyanok is szerepeltek, amik 2022 előtt érkeztek be a törvényszékre. A statisztikákból az is kiderül, hogy ezeknek a száma csekély, hiszen a hosszan elnyúló ügyek száma is folyamatosan csökken első fokon: a járásbíróságokon az egy éven belül befejezett ügyek aránya 89,5 százalék, míg a Tatabányai Törvényszéken tárgyalt, súlyosabb bűncselekmények 75,8 százaléka is befejeződik egy éven belül.

Másodfokon még ennél is jobbak a mutatók. Azok az ügyek, amikben az ítéletet valamelyik fél nem fogadja el, másodfokra kerülnek. A Tatabányai Törvényszéken másodfokon, az egy éven belül befejezett ügyeknek a száma 91,6 százalék. És nincs olyan eset, amit 2 éven túl tárgyaltak volna.

Dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke elmondta, hogy ezek a számok nem csak nekik, de a lakosságnak is nagyon fontosak. Hiszen ez azt jelenti, hogy egy polgári peres ügyben sem kell éveket várni, amig ítélet születik.

Ezt segíti, hogy több esetben is tárgyalás mellőzésével zárják le az esetekek. A polgári peres ügyekben is van mód megegyezésre, illetve a 2018-ban hatályba lépő új büntetőeljárási törvény is lehetőséget ad arra, hogy a büntetőeljárások esetében, az előkészítő ülésen a vádlott beismerje a vádiratban írt bűncselekményt és lemondjon a tárgyalásról való jogáról.

Tavaly bűntető ügyben a 766 befejezett esetből 301 ügy került előkészítő ülésen befejezésre. Ezekkel pedig időt és pénzt is lehet spórolni.

Dr. Csorba Zsolt Ödön szerint az is nagyon fontos, hogy a törvényszék folyamatosan tájékoztassa a lakosságot. 2022-ben a Tatabányai Törvényszék összesen 305 közleményt publikált a sajtó felé, amiről információjuk szerint a helyi média 426, míg az országos sajtó 105 esetben számolt be.