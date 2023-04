Mint megírtuk, április 14-én hajnalban munkába indult, vonattal ment volna Budapestre a dorogi Nékám István Zoltán, ám oda már nem érkezett meg, a családja azóta keresi a telefonján elérhetetlen férfit.

Eltűnését a rendőrségre is bejelentette családja, a hatóság pedig bekérte a MÁV Esztergom–Budapest vasútvonalán található kamerák felvételeit. Mint Gányai Balázs, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: a kamerafelvételek egy része be is érkezett a rendőrségre, amelyeket a hatóság elemez, az eljárás folyamatban van. A férfira egyébként a Dorogi Rendőrkapitányság adott ki körözést.