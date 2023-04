A rendőrség tájékoztatása szerint a helyi rendőrök április 11-én, Dorog belterületén két főt is igazoltattak, akik ellen pénzbírság be nem fizetése miatt adott ki körözést az Esztergomi Rendőrkapitányság. Az egyenruhások a két férfit elfogták, majd őket a Dorogi Rendőrkapitányságra előállították. Mivel a körözött személyek be tudták fizetni a pénzbírságot, így szabadon lettek bocsátva.