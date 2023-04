Ahogy arról beszámoltunk, a hétvégén a Barackos utcában is segítettek a tatabányai terepjárósok egy tűzesetnél, de még nem is végeztek ott, amikor már befutott az újabb riasztás: lángra kapott az aljnövényzet Tatabányán, az Iparos utca végén. Mivel a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy egysége éppen a Barackosban lévő melléképület tüzének eloltásában segédkezett a város hivatásos tűzoltóinak, így az otthon tartózkodó csapattagok öltöztek be azonnal és kezdték meg kézi szerszámokkal a vonulást. A helyszínen a hivatásos állománnyal közösen oltották el a tüzet.