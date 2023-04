Ugyanis ha a vádlott az elkövetés pillanatában nem volt beszámítható, akkor elrendelik a tényleges kényszergyógykezelését az IMEI-ben. Onnan pedig csak úgy szabadulhat, ha az őt kezelő orvosok úgy vélik, hogy meggyógyult, majd ezt egy független orvosszakértő is alátámasztja. Ez pedig egy év múlva is megtörténhet, de akár élete végéig is bent tarthatják.

Ha viszont beszámíthatónak ítélik, és bűnösnek találják a gyilkosságokban, akkor börtönbe kell mennie a bíró által megjelölt időre. De ugye, az IMEI orvosai már most, az előzetes kényszergyógykezelés során is úgy vélekedtek, hogy SZ. D. nem beteg. Így mindent az új elmeorvosi szakvélemény fog eldönteni.