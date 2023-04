A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. április 26-án Esztergomban rendezte meg a Rendőrség Napja alkalmából tartott ünnepi állománygyűlését. Az ünnepségen Farkas Gábor r. dandártábornok, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője adott át elismeréseket azoknak, akik sokéves munkájukkal, példaértékű szolgálatellátásukkal kiérdemelték kollégáik és parancsnokaik elismerését.

A vármegye polgármesterei is szép számmal adtak át jutalmat azoknak a rendőröknek, akik sokszor szabadidejüket is arra áldozták, hogy lakóközösségükben fokozzák a lakosság szubjektív biztonságérzetét, biztosítsák az ott élők nyugalmát, számolt be a police.hu.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről 31 rendőrségi dolgozó munkáját ismerték el. A települések vezetői, társszervek 50 rendőrt jutalmaztak. Az Országos Rendőr-főkapitányság központi ünnepségén 8 fő részesült jutalomban, közülük 5 fő Belügyminisztériumi jutalmat vehetett át.