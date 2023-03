A helyiek a közösségi oldalakon csütörtökön kora délután kezdtek el beszélni arról, hogy egyenruhások lepték el a falut és hogy nemcsak a település határában, hanem a templom mögött is voltak rendőrök. Egy olvasónk éppen busszal tartott hazafelé, mikor látta, hogy a gödrök mellett megbilincselve feküdtek a bűnbanda tagjai. Az esetről hamar pletykák kezdtek terjedni a környéken. Volt olyan verzió, miszerint hat holttestet találtak, mások migránsokat emlegettek, de „gyakorlatként” is aposztrofálták a rendőri jelenlétet. A helyszínelés estig tartott, a szerszámok sokáig ott hevertek az árkok mellett.

Végül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda adta meg a választ, hogy mi is történt Pilismaróton. A police.hu közölte, hogy a négy fő közül két férfit és a nőt a KR NNI Vagyonvédelmi Osztálya egy korábbi üggyel is összefüggésbe hozta. 2023. február 28-án ugyanis Alsónémedi külterületén vágtak ki egy darabot egy földben futó kábelből, ami az ország olajellátásához tartozó csővezeték működésében zavart okozott. Így a három főt közérdekű üzem megzavarásával és nagyobb kárt okozó rongálással is meggyanúsították a nyomozók. A KR NNI nyomozói a 48 éves N. Zoltánnét, 27 éves fiát, N. Zoltánt, valamint két társukat, a szintén 27 éves K. Zoltán Krisztiánt és a 39 éves K. Gyulát gyanúsított kihallgatásukat követően bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.