A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében számolt be munkatársaik hősies cselekedetéről. Több méteres kidőlt fa törzse csapódott egy autósra a hétfői szélviharban, aki életét a szolgálatban lévő pénzügyőrök segítettek megmenteni.

Mint írták, a győri pénzügyőrök az 1-es főúton ellenőriztek, amikor a baleset történt és azonnal a súlyosan sérült fiatal nő segítségére siettek. A NAV három munkatársa azonnali útlezárással biztosította a helyszínt a mentők és a tűzoltók számára az autóút Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán. Az egyik járőr kézzel hajtogatta ki a roncsolt autó tetejét, majd az eszméletlenül fekvő nő biztonsági övét is kicsatolta, amíg kollégája kábeleket vágott át a gyorsabb mentés érdekében.

A roncson benyúlva az egyik pénzügyőr az ájult, vérző arcú és egyenetlenül lélegző nő fejét szakszerűen rögzítette, miközben a mentőszolgálattal telefonon tartották a kapcsolatot. Perceken belül megérkeztek a tűzoltók és a mentők is, így közös erővel folytatták az életmentést. A fiatal sofőrt az újraélesztés után eszméletlenül, de stabil állapotban szállították kórházba.

Hangsúlyozták, hogy a NAV Bevetési Igazgatóságának több munkatársa is rendelkezik rendészeti és sérült beteg ellátását segítő, modern képzéssel. A speciális segítségnyújtást a járőrök önként tanulják, hogy rendkívüli helyzetekben is eljárhassanak, segíthessenek, mivel nem csak közúton vagy köztereken, hanem különböző munkaterületeken és gyakran életveszélyes szituációkban is helyt kell állniuk.