A helyszínről olvasónk, Takács Richárd videót és fotókat is küldött szerkesztőségünknek. A felvételeken jól látható, hogy a Suzuki óriási lángokkal ég. A nyitott garázsban a kocsi orrának egy része bent állt, így a keletkezett tűz miatt a lánglovagok izzást is tapasztalt, ami miatt a födémet meg is kellett bontaniuk.

Olvasónktól azt is megtudtuk, hogy az égő benzin miatt a víz csak jobban beindította a tüzet. A tűzoltók végül habbal oltották el a félelmetes lángokat.