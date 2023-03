Frontálisan ütközött össze két gépkocsi a Bana és Bőny közötti 8152-es számú úton március 19-én, írta a katasztrófavédelem. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult, egyik utasa beszorult.

Az ácsi és a nagyigmándi önkormányzati, valamint a banai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A tűzoltók feszítővágóval dolgoznak a mentési munkálatokon. A tatabányai hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek. A kisalfold.hu információi szerint mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetet egy 61 éves bodajki férfi okozta. A sofőr Mercedesével az úton elért egy útkereszteződést. Ám ott, az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla utasítása ellenére nem adott áthaladási elsőbbséget a neki balról érkező, 20 éves bábolnai sofőr által vezetett gépjárműnek, és nekiütközött.

A karambol hatására mindkét autó az útról lesodródott, és a Mercedes a tetejére borulva állt meg. A balesetben a vétlen sofőr, illetve az okozó autó vezetője és utasa súlyosan megsérült, őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.