A kifosztás, valamint lopás bűntettének gyanúja miatt nyomozó Pest vármegyei rendőrök jelenleg legalább kéttucat, autópályák, gyorsforgalmi utak mellett található pihenőkben elkövetett, többmillió forintos kárt okozó bűncselekményt hoztak eddig összefüggésbe a banda tagjaival.

A 12 elfogott férfi (az 58 éves N. Zs., az 50 éves H. M., a 44 éves Cs. L., a 42 éves Cs. Z., a 35 éves R. N., a 32 éves F. Z., a 29 éves N. D., a 26 éves K. I., a 25 éves F. E., 24 éves N. J. M., a 21 éves ifj. Cs. Z., valamint a 20 éves R. Z.) mindegyike tagadta, hogy bármilyen szinten is tagja lenne egy ilyen bűnszervezetnek, egyikük értetlenségének is hangot adott, mit is keres ő valójában egy kihallgató helyiségben.

Az elfogások mellett - a vagyonvisszaszerzést szem előtt tartva - a rendőrök lefoglalásokban is eredményt mutattak. Bár a bűncselekmény-sorozattal zsákmányolt pénzt hamar felélték, az értékeken túladtak, jutott bűnjelcímke gépkárművekre, elektronikai és műszaki berendezésekre, ékszerekre.

Az azóta letartóztatott gyanúsítottakkal szemben több rendbeli kifosztás és lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya.

Hozzátették, hogy a mostani rajtaütés lezárta annak az immár 17 fő gyanúsítottra növelt létszámú (öt férfit 2022 decemberében fogtak el) csapatnak a bűnös ténykedését, amelynek tagjai közül többen egy 2015-ben feltűnt autópályás banda azóta elfogott és szabadságvesztését töltő vezérétől, N. A.-tól „tanulhatták a szakmát”. Több, mint esélyes, hogy a jelenleg 50-nél is több ügyből álló sorozat jövőbeni szélesítése további, eddig még fel nem derített nyomozások tetteses befejezését eredményezi.