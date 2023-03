Átverés 43 perce

Bábolnai családi házát csalta ki a nőtől a „tinder-svindler” - börtönbe mehet

A netes Don Juan 10 nőt is átvágott, egy bábolnai nőt arra is rávett, hogy miatta a családi házát is értékesítse.

Többrendbeli csalás bűntette és zaklatás vétsége miatt indult ügyben a Komáromi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a letartóztatásban lévő férfival szemben, aki internetes társkereső oldalakon megismert nőknek okozott kárt. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az ügyészség indítványozta, hogy a Komáromi Járásbíróság a büntetett férfit börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, valamint 1 millió 790 ezer forint összegben meghatározott vagyonelkobzásra ítélje, továbbá kötelezze a polgári jogi igényt előterjesztő sértettek kárának megtérítésére. A vádirat szerint a férfi kilenc nőt ismert meg internetes társkereső oldalakon, mindegyiket tévedésbe ejtette, és nekik különböző összegű kárt okozott. Ahogy arról már beszámoltunk, az egyik nőt annak ígéretével, hogy közösen vásárolnak házat, arra vett rá, hogy az a saját bábolnai családi házát eladja. A nő több részletben, összesen 10 millió 650 ezer forintot utalt át. Hat további nőtől szemműtétre hivatkozással kért és kapott kölcsön. A férfi valótlanul állította a szemműtét szükségességét, két esetben külföldi műtétre hivatkozott, valamint nem állt szándékában a kölcsönösszegek visszafizetése. A férfi így okozott a nőknek 800 ezer forint, 1 millió 850 ezer forint, 700 ezer forint, 480 ezer forint, 290 ezer forint, illetve 400 ezer forint kárt. A nyolcadik nővel a férfi nem is találkozott személyesen, úgy ígért párkapcsolatot, majd kért és kapott 77 ezer forint kölcsönt. A kilencedik nőnek azt állította, hogy dohányboltja van, és annak működtetéséhez van szüksége 1,4 millió forintra.

