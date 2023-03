Büntetőjárás indult az 58 éves táti lakos ellen, akit Dorogon állítottak meg személygépkocsival a rendőrök – közölte a police.hu. Racsné Galambos Gréta őrnagytól, a főkapitányság szóvivőjétől megtudtuk, hogy a járőrök a Roadpol-akció végrehajtása során igazoltatták a kocsival közlekedő férfit, mert nem használta a biztonsági övet.

Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy ez volt a legkisebb gondja: a sofőrnek ugyanis nem volt vezetői engedélye, az autó bal első lámpabúrája hiányzott, az oldalsó visszapillantó tükör pedig be volt törve. Mindezekért a helyszíni bírság mellett így szabálysértési feljelentést is tettek a rendőrök. A végén pedig jött a csattanó: az alkoholszondázás eredménye is pozitív lett, ezért előállítását követően büntetőeljárást indítottak ellene.