Az épületben élők nagyon megrémültek, mint portálunknak is elmondták, még sosem tapasztaltak ilyet. A Tényeknek az egyik lakó úgy nyilatkozott, hogy erős kopogásra lett figyelmes, a következő pillanatban pedig már arra szólították fel, hogy hagyják el lakásukat. A helyszínre bombakutatók és kutyák is érkeztek, hogy átkutassák az épületet. A lakókat addig a Kodály Zoltán Általános Iskolában helyezték el.

A rendőrök percek alatt azonosították a 22 éves győri telefonálót. A robbantással fenyegetőző fiatal úgy bukott le, hogy ő maga is a helyszínen, a bámészkodót között állt, nézte a káoszt, amit okozott. Eközben találtak rá a rendőrök. A kihallgatásán be is ismerte tettét, amit azzal indokolt, hogy bosszút akart állni, mert nem kapott az épületben szállást éjszakára.