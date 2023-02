Mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár 100 kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet – hívta fel a figyelmet a potenciális veszélyre a katasztrófavédelem.

Mint arról korábban beszámoltunk, a meteorológiai szolgálat hajnalban narancs, majd reggel hét után a legmagasabb, piros riasztást adott ki több vármegyére is. Mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet.