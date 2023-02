Szörnyű bizonyosság: DNS-teszt

A holttest megtalálásának másnapján a rendőrség megkereste Szilviát, hogy DNS mintát vegyen tőle. Az eredményre azt mondták, hogy 1-3 hónapot kell várni. Végül január 30.-án érkezett a hír: azonosították az elhunytat.

– Szörnyű volt ez a pár hónap, amíg vártuk az eredményt. Mi azonban közben sem adtuk fel a reményt. Volt pár furcsaság, ami nem egyezett. A holttesten lévő cipő nem az édesanyámé, illetve a kabát is csak a színében egyezett, a fazonja, gombjai mások voltak. Végül a DNS-eredmény kegyetlenül eltörölte minden reményünket. Már csak a megválaszolatlan kérdések maradtak – mondta Szilvia, aki nem érti, hogyan nem találta meg senki a holttestet másfél év alatt. Szilvia elmondta, hogy szerdán összeszedte minden lelkierejét és egy jóbarátjával elment megnézni a helyszínt, ahol a holttestet találták. Megdöbbenve látta, hogy egy jól látható, a forgalmas, kitaposott ösvénytől nem messze feküdt az édesanyja.

A Strázsa hegy lábánál találták meg a holttestet

Fotós: F.M. / Forrás: Kemma.hu

– Nincsen 300 méterre a húgom otthonától a hely, ahol a holttestet találták. Ráadásul az volt az első helyszín, amit átnéztünk a keresőcsapatokkal. A kutyák is teljesen az ellenkező irányba indultak el. A drónfelvételt is visszanéztük, és azon sem látni semmit a területen, pedig még a vakondtúrások is jól látszanak. A téli időben a fák, bokrok is csupaszok voltak, nem rejtette volna el a testet. Ráadásul egy forgalmas tanösvény mellett találták meg, alig 30 méterre az úttól, naponta többen járnak arra.

A juhász, aki megtalálta a holttestet szinte minden nap arra jár a nyájjal és a kutyájával, de ők is csak az eltűnése után másfél évvel akadtak rá. A holttest mellett megtalálták a szemüvegét gondosan összecsukva, de se a telefonja, se a táskája, se az iratai nem voltak nála

– sorolta a furcsaságokat a fiatal nő, akinek azt mondták a rendőrök, hogy nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat. Vagyis nem feltételezik, hogy az édesanyja bűncselekmény áldozata lett volna.

– A rendőrök azt mondták, hogy a maradványokból a halál okát sem tudják megállapítani, annyira lebomlott. Csak állatok fognyomai látszanak a csontokon. Vagyis az esetleges bántalmazás nyomai sem biztos, hogy kimutathatók lennének. A halál idejét is csak megsaccolni tudták. Az orvosszakértő szerint legfeljebb 3, de legalább 1 éve halt meg. Vagyis az eltűnése után van egy fél éves ablak, amikor odakerülhetett a test. Azt sem lehet megállapítani, hogy odavitték-e a testet, vagy ott halt meg. Ezek a kérdések nem hagynak nyugodni minket – szögezte le a Szilvi, aki szeretne az ügyet végig kísérő rendőrökkel összeülni, hogy ezeket a megválaszolatlan kérdéseket tisztázzák és esetleg tovább folytassák a nyomozást az ügyben.