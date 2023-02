Az értekezleten részt vett Dr. Kancz Csaba főispán, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal vezetője, a növény és talajvédelmi hatóság, a hulladékgazdálkodási hatóság, az illetékes agrárgazdasági kamara és az erdészetek képviselői valamint a vármegye területén érintett települési önkormányzatok munkatársai, adta hírül a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűzmegelőzési szempontból legfontosabb téma volt a korábbi évek szabadtéri tűzeseteinek ismeretében az egyes kockázati helyszínek azonosítása. Ahol évről évre rendszeresen keletkeznek szabadtéri tűzesetek, azokból a helyszínekből kockázati helyszín lesz, melyek időszakos ellenőrzése indokolt.

A szabadtéri tűzesetek megelőzésében a csapadékos időjárás, vagy annak hiánya kulcsszerepet játszik. Az aszályos időszakok hossza és a magas hőmérséklet miatt a tűz sokkal könnyebben keletkezhet és terjedhet. A tűzesetek leggyakoribb keletkezési oka az emberi tevékenység. Nem kizárólag a gondatlanul eldobott izzó dohánytermék, hanem a különböző célú égetések - ideértve a szabadtéri hulladékégetést - is nagyon komoly kockázatot jelentenek. Az egyeztetésen pontosabban meghatároztuk az ellenőrizendő területeket az égetések különböző okait összegyűjtve.

A szabadtéri tüzek megelőzésének egyik fontos eleme az égetések bejelentése, melynek elmulasztása bírságot vonhat maga után, különösen, ha az égetés tűzesetté válik.

A növénytermesztések kapcsán elhangzott, hogy a talaj szervesanyag-tartalmának megőrzése javítja a talaj vízmegtartó képességét is. A vízmegtartó képesség segítheti a növények vízellátását, de rövidtávon növeli is a tűzkockázatot, ezért ezeken a területeken kerülni kell az égetést. Ezentúl a táblák méretének csökkentése is fontos a tüzek terjedésének korlátozása érdekében. A tűzesetek keletkezéséhez, kiterjedéséhez az illegális hulladéklerakás is hozzájárulhat, ezért a konferencia ezt a témakört is körbejárta.

Az erdőterületekkel kapcsolatban a tűzmegelőzés érdekében több területen tűzőrség van felállítva, valamint tűzrakó helyeket alakítottak ki. A tűzesetek megelőzéséhez azonban az erdőjárók tudatossága és ébersége is szükséges.

A program keretében előadást tartott Csordás János tű. alezredes, tűzoltósági főfelügyelő, Simonics Róbert tű. alezredes hatósági osztályvezető, a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából, Molnár József a Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője valamint Hanyuné Krausz Szilvia a Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője.