Több váddal is szembe kell néznie annak a férfinak, aki a vasútállomáson megverte a neki beszóló férfit. Az ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be. Az egyik tényállás szerint az ittas sértett 2021. december 12-én a dorogi vasútállomáson a peronon a vonatra várt, miközben a vádlott két társával beszélgetett. Eközben eközben „beszólogatott” a későbbi elkövetőnek, aki megunta ezt, és ököllel háromszor megütötte, közben provokálta, hogy üsse vissza. A férfi is odacsapott, majd bemenekült a váróba. De nem maradt ott sokáig, amikor kijött, ismét kötözködni kezdett az elkövetővel, aki ismét bíztatta, hogy támadja meg. A férfi ezt nem tette meg, hanem újra bement a váróba.

Amikor az ajtót ki akarta nyitni, hogy kimenjen, a vádlott belerúgott az ajtóba, amitől a sértett a váróban a földre esett. Ennyivel nem érte be, a földön fekvő férfit az arcon rúgta, majd ököllel megütötte. Az áldozatnak bántalmazástól több, nyolc napon belül gyógyuló arctáji sérülése keletkezett, valamint eltörött az orrcsontja.

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság a különös visszaesőnek minősülő elkövetőt súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt halmazati büntetésül börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.