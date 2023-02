Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden Bokod és Oroszlány közt hajtott árokba az a 20 év körüli nő. A fiatalra nagyon vigyázott az őrangyala, ugyanis azonnal több szemtanú is a segítségére sietett. A lány szerencséjére egy szabadnapos mentős, egy szolgálaton kívüli rendőr és egy szintén szabadnapos ápolónő is a látták a balesetet és egyből a sérülthöz siettek.

Azonnal mentőt hívtak, megvizsgálták a lányt, aki nem tudott kiszállni az autóroncsból. A perceken belül helyszínre érkező mentőegység tűzoltók segítségével kimentették a sérültet és folytatták az ellátást, amiben az elhivatott bejelentők is végig segítettek. Mint írták, a gyors segítségnek is hála, a fiatal lányt végül stabil állapotban, könnyebb sérülésekkel szállíthatták kórházba a mentők.