Dr. Borbély Veronikától, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy a vármegyei főügyészség indítványozta a fiatal férfinak a letartóztatását. A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra elrendelte a 28 éves elkövető letartóztatását tekintettel arra, hogy vele szemben fennáll a bűnismétlés veszélye.

Ahogy arról már írtunk, az elkövető férfi apja nyilatkozott a Tényeknek.

– Tiszta vér volt az arca is, a keze is. Azt mondta: nagy bajt csináltam, agyonvertem Adriánt – mesélte az édesapa, aki az is elmondta, hogy a két család 50 éve haragban volt egymással, számtalan esetben borsot tört az idős férfi az orruk alá. A fiatal férfi állítólag azért dühödött be szomszédjára is, mert az drogosnak nevezte őt. Erre agyonverte az idős embert.