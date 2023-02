A sziakomarom.sk beszámolt arról, hogy Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármesetere csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, a hol többek közt azt is elmondta, hogy milyen intézkedéseket készülnek tenni a nagyobb biztonság érdekében mind a vasút-, mind az autóbusz-állomásokon.

A vasútállomás biztonságának felügyelete a vasúti rendőrség hatáskörébe tartozik, amelynek van ugyan irodája Észak-Komáromban, azonban viszonylag ritkán jelennek meg a helyszínen. Ezért a polgármester levelet írt a vasúti rendőrségnek, amelyben szorosabb együttműködést kér a várossal. A levél másolatát eljuttatta Roman Mikulec szlovák belügyminiszternek és Hamran István szlovák országos rendőrfőkapitánynak is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a vasútállomás épületében a téli időszakban sokszor tartózkodhatnak problémás személyek. Ezért arra kérte őket, hogy tegyék intenzívebbé a járőrszolgálatukat, főleg a forgalmas időszakokban, amikor diákok és idősek utaznak.

Továbbá szeretné, ha jól látható információs táblákat/feliratokat helyeznének ki az állomáson, amelyeken arról tájékoztatnák a lakosságot, vészhelyzet esetén kitől és milyen módon kérhetnek segítséget. Végezetül pedig örömmel fogadná a kamerarendszer bővítését. Annak városi rendőrségre való bekötését, megfigyelését és a szükséges beavatkozásokat illetően a városi rendőrök együttműködését is felajánlotta.

Életveszélyes sérülések – A sziakomarom.sk korábban beszámolt a késelésről is: február 3-án este 11 óra körül egy gyanútlanul álldogálló, 26 éves fiatalemberhez minden előjel nélkül, váratlanul odalépett egy ismeretlen, és ököllel belevágott az arcába. Ezután előrántott egy 7 cm hosszú konyhakést, és legalább hatszor megszúrta, a fején, a nyakán, a mellkasán és a hasán. A fiatalember 28 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A támadó elszaladt a helyszínről, az esetnek szemtanúja sem volt. A Komáromi Járási Rendőr-főkapitányság nyomozói néhány órával a bejelentést követően elkapták az elkövetéssel gyanúsítható férfit. A támadó egy 22 éves gútai férfi volt, aki ellen eljárást indítottak gyilkossági kísérlet miatt. Az ügyész indítványozta a késelő előzetes letartóztatásba helyezését.

Az eset kapcsán felmerült az is, hogy a vasútállomás alatt található központi autóbusz-megállót is biztonságosabbá kell tenni. Ennek érdekében bővítik az itt található kamerák számát. A tapasztalatok alapján a problémás személyek eleve elkerülik azokat a helyeket, amelyekről tudják, hogy kamerás megfigyelés alatt állnak. Azonban sajnos nem lehet teljesen elkerülni a mostanihoz hasonló eseteket, különösen, ha valaki tudatmódosító szerek hatása alatt áll. Keszegh Béla hétfőn személyesen is egyeztet Hamran István országos rendőrfőkapitánnyal a közbiztonság növelésének érdekében.