A Tatai Járási Ügyészség vádat emelt a háromtagú betörődanda minden tagja ellen, akik még 2020 nyarán egy tatai házat akartak kirámolni, de a rendőrök várták őket. Ahogy azt dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, a trió anno a kaput befeszítve, majd a bejárati ajtó lakatpántját letörve jutottak be a családi házba, aminek tulaja külföldön volt. Egyikük ellen, ahogy az ügyészségi szóvivőtől megtudtuk, már korábban vádat emeltek. Az ő tárgyalása március 8-án lesz a Tatai Járásbíróságon. A másik két férfi ellen a múlt héten nyújtottak be vádiratot, és kezdeményezték a folyamatban lévő ügyek egyesítésére tett indítványt.

A trió nem aprózta el. Előbb összehordta, amit el akar vinni, aztán visszatértek, hogy tényleg el is vigyék azokat. Azzal azonban nem számoltak, hogy a házigazdának van egy lelkiismeretes barátja. A férfi ugyanis minden nap, olykor naponta többször is ránézett az üresen álló házra, ahonnan a leveleket, számlákat továbbította Írországba a tulajdonosnak. Mivel koránkelő volt, sokszor már hajnalban megtörtént az első ellenőrzés. Így volt ez azon az augusztus 12-én is. Korán reggel elsétált a rábízott házhoz, ahol látta. ott bizony jártak valakik. Azonnal eltüntette a rongálás nyomait, úgy gondolta, a ház mégsem maradhat nyitva. Odabent csak annyit tudott biztosan megállapítani, hogy egy szerszámosláda hiányzik, de lévén nagy volt a rendetlenség, azt már nem tudta megsaccolni, hogy eltűnt-e más is. A lakásban ugyanis mindenféle használati tárgy, szerszám, mint általában, ezúttal is szanaszét volt. Mindenesetre értesítette a rendőrséget. Nagyon helyesen.

– A helyszínre érkezve valóban találtunk feszítésre utaló nyomokat a vasajtón, de olyan nyomot, amit rögzíteni is lehetett volna, már nem. Láttuk viszont az eltűnt szerszámosláda porfolytonossági nyomait – mondta annak idején Rezes Attila főhadnagy a Tatai Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója. – A házba lépve nekünk is feltűnt a rendetlenség, de az is, hogy ebben a rendetlenségben a szerszámgépek egy kupacba vannak összehalmozva az egyik szobában. Egyeztettünk a külföldön élő sértettel, aki azt mondta, ezt nem ő pakolta össze, a különféle szerszámok az ő távozásakor mind a helyükön voltak.