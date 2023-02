Az elkövető férfi apja szólalt meg a TV2 Tényeknek aki könnyes szemmel nyilatkozott.

– Tiszta vér volt az arca is, a keze is. Azt mondta: nagy bajt csináltam, agyonvertem Adriánt – mesélte az édesapa. A fiatalember már többször összetűzésbe került idős szomszédjával, aki egyébként korábban légpuskával majdnem megvakította a támadót. A Tények úgy tudja, hogy a későbbi gyilkos sem volt egy békés természetű ember: apját, anyját is nemegyszer megverte és rendszeresen drogozott is.

Az apja tagadta, hogy fia bedrogozva gyilkolt volna, hanem ittas volt. Az apa elmondta: gyereke két éve leszokott a kábítószerről. Hozzátette: a két család 50 éve haragban volt egymással, számtalan esetben borsot tört az idős férfi az orruk alá.

A fiatal férfi állítólag azért dühödött be szomszédjára is, mert az drogosnak nevezte őt. Erre agyonverte az idős embert. A 28 éves elkövetőt otthonában fogták el, majd előállították, ellene emberölés miatt indult eljárás.

A bíróság február 6-án hétfőn dönt a 28 éves elkövető letartóztatásáról.