A Tatabányai Rendőrkapitányság rongálás miatt folytat büntetőeljárást egy 25 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 2022. december 24-én egy tatabányai társasházba az ablakon keresztül jutott be. A nyílászáró csukva volt, de a tettes számára ez nem volt akadály, simán betörte azt.

Odabent több ajtót is megrongált a lakásban, majd távozott. A feljelentést követően a rendőrök azonosították az elkövetőt. B. Á-t február 8-án gyanúsítottként hallgatták ki. A bicskei férfi a bűncselekmény elkövetését be is ismerte – adta hírül a police.hu.