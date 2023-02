A 2022. szeptember 7-i dorogi után most a Komáromi Rendőrkapitányság látta vendégül azokat az érintetteket, akik tenni tudnak és akarnak is azért, hogy a vármegyei rendőrutánpótlás hosszabb távra is biztosítva legyen. Ennek egyik lehetséges és még mindig sok kihasználatlan tartalékkal bíró eszköze a középiskolai rendészeti pályaorientáció, amely a vármegye négy intézményében folyik.

Az esztergomi Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola, a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és a komáromi, alapítványi fenntartású Kempelen Farkas Gimnázium képviselőit és a rendőröket az ez évi közös tervezésre 2023. január 31-én a tatai Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója és rendészeti pályaorientációban oktató tanárai hívták meg magukhoz. Február 16-án pedig a Police Café módszerével dolgozhattak a közös megoldáson a partnerek.

A Rendőrkávéházhoz szimbolikusan is kitűnő helyszín volt a Generációk Háza, ahol három asztaltémát dolgozott fel a huszonöt résztvevő

A Komárom-Esztergom vármegyeiek nemcsak arra koncentrálnak, hogy minél több oktatót bevonjanak a képzésbe, mert tudják, hogy nem a mennyiség a meghatározó, hanem sokkal inkább a minőség. Így az oktatók szakmai és pedagógia módszertani felkészítését is napirendre tűzték. Milus Gábor rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes megnyitójában egy olyan konkrét, egy év múlva esedékes létszámnövekedést említett, amelyet ha sikerül elérniük, akkor a módszerük akár országos példa is lehet.

Németh Attilától, a körmendi Rendvédelmi Technikum oktatójától autentikus forrásból hallhattak információkat a jelenlévők a rendészeti alapképzésről. De a Pályaorientációs Police Café sorozat bevált témái mentén ezúttal is sok tudással gazdagodhattak a részt vevő civilek, köztük három középiskolai tanuló és tanáraik. A rendőrök is hallhattak új ötleteket, kicserélhettek jó gyakorlatokat, tisztázhattak fogalmakat (mint például a toborzás és a pályára orientálás pontos elhatárolása), és építhették a generációk közötti hidak innovatív pilléreit, amelyek közelebb visznek a megoldáshoz.

A rendezvényt szokásosan dr. Molnár Katalin Police Café képző és moderátor segített mederben tartani. A következő hasonló tematikájú Café Oroszlányban várja vendégeit március 30-án.