A tatabányai járőrök január 30-án, hétfőn hajnalban egy autóra lettek figyelmesek, melynek vezetője – észlelve a rendőrautót – alaposan a gázra lépett. Az egyenruhások elkezdték követni a gyanús autóst, aki a menekülése közben figyelmen kívül hagyta az „Állj, Elsőbbségadás” kötelező jelzőtáblát, sőt még a forgalomirányító tilos jelzését is.

A sofőr egy telephelyre hajtott, kiszállt a kocsiból, majd egy kerítést átmászva az erdőbe szaladt. Az elfutott férfi azonban nem jutott sokáig, a rendőrök elfogták.

Az iratai ellenőrzésekor kiderült, hogy a helyi lakost a Budaörsi Járásbíróság 3 évre eltiltotta a járművezetéstől. Az autója átvizsgálásakor több, feltehetőleg kábítószergyanús anyagot, ahhoz használatos eszközöket, illetve nagyobb mennyiségű szexuális teljesítmény fokozókat foglaltak le a rendőrök.

Sőt, a kocsiban egy engedély nélkül tartott, forgó táras, gáz-riasztó maroklőfegyvert is találtak. R. Cs-t elő is állították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ellene járművezetés az eltiltás hatálya alatt, illetve kábítószer fogyasztás, birtoklás miatt indult büntetőeljárás. A tilos jelzésen való áthajtás miatt 50 ezer forint közigazgatási bírsággal is sújtották, míg a STOP tábla figyelmen kívül hagyása miatt szabálysértési feljelentést tettek vele szemben – adta hírül a police.hu.