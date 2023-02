Mint elárulta, kollégái, ismerősei is , de még idegenek is gratuláltak neki. Mosolyogva mesélte, hogy az eredményhirdetés után még az egyik boltban is úgy köszöntek rá, hogy „én is rád szavaztam”.

− Tényleg egészen elképesztő, hogy több mint kétezer ember szavazott rám. Nagyon köszönöm a voksokat − tette hozzá, kiemelve, hogy jelölttársainak is gratulál.

Az év embere 2022 díj persze megerősítés is, de a főtörzsőrmesterben eddig is munkált a szolgálatkészség, segíteni akarás, fejlődési vágy. Ahogy azt megtudtuk tőle, további képzéseken, akár szintentartón, akár újabbakon is részt venne, és semmi pénzért nem hagyna ki egy PoliceMedic kurzust sem.

– A munkám a mindenem. Függetlenül attól, hogy előfordulhatnak akár végzetes kimenetelű balesetek is, ahol már nem lehet segíteni.

De mindig mindent meg kell próbálni, amíg van esély

– fogalmazott korábban arról, mi hajtja a mindennapokban.