A Tatai Járásbíróságon február 28-án, kedden fogják újra kérdőre vonni azt a férfit, aki hamis oklevelekkel igazolta munkaadóinak a végzettségét. A vádirat szerint a férfi számítógéppel, az interneten talált minták alapján a saját nevére elkészített egy hamis doktori oklevelet, ami szerint egy szlovákiai egyetemen bölcsészettudományi karán pszichológiai tudományoktól doktorált.

A férfi ugyanígy készített egy határozatot, amely szerint a magyarországi egyetem honosította az említett szlovák doktori oklevelet. A vádlott 2019. augusztus 10-én a tatai kormányablakban leadta a két hamis iratot azért, hogy személyi okmányai cseréjét elvégeztesse, a doktori címet okmányaiban használhassa. A doktori címe így valótlan adatként lett rögzítve, ami után a férfi összes okmánya le is lett cseréve annak rendje és módja szerint.

A férfinak nem ez volt az első ilyen húzása: 2017 előtt a saját nevére ugyanis 3 hamis egyetemi oklevelet is készített. Ezek szerint kiváló minősítéssel okleveles gépészmérnök-informatikus, kiváló minősítéssel okleveles kisgéptervező mérnök, kiváló minősítéssel okleveles mérnök-informatikus végzettsége is volt. A férfi a 9 különböző munkahelyén, a szerződéskötéskor a legmagasabb iskolai végzettsége igazolására a hamis oklevelek egyikét fel is használta.