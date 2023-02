Együttműködnek

Troják Frigyes, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubszövetség vármegyei elnöke elmondta, hogy évek óta együttműködnek a rendőrökkel. A mostani programsorozatot is azért indították el, mert egyre több olyan bűnesetről hallani, ahol kifejezetten az idősebbek a célpontok. A terveik szerint a későbbiekben a vármegye többi településére is elviszik az előadásokat, hogy minél több érintetthez eljuthasson. Hozzátette: nem csak a rendőrökkel, de a civil szervezetekkel is együttműködnek, így több, időseket érintő témában is tudnak programokat szervezni.