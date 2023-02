A lopás vétségének kísérlete miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a helyi járásbírósághoz azzal a nővel szemben, aki még 2021. decemberének végén hajnalban próbált meg lopni egy családi házból. Nem sikerült neki, de nem akármiért. Most a vádiratban azt indítványozták, hogy amennyiben az elkövető az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt a bíróság 90 nap elzárásra ítélje.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a nő a be nem zárt kapun jutott be a pilismaróti ház udvarára. A tornácon aztán felmérte a terepet, aztán szerencsét próbált az ajtónál. Az se volt bezárva, így a házba is bement. Arra figyelt, hogy a villanyt ne kapcsolja fel, így a sötétben kezdte el átkutatni a fogasokon lévő ruhák zsebeit. És itt buktatta le magát a nő.

A házigazda ugyanis a kabátsusogásra figyelt fel, és kiment az előszobába, és rákapcsolta a villanyt a betörőre. Ki is zavarta a nőt a házból, aki így üres kézzel távozott. A nő egyébként büntetett előéletű, őt korábban a bíróság 2021-ben kifosztás bűntette miatt másfél év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.