A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a szerda reggelt megelőző 24 órában a rendőrök egy személyi sérüléssel és három anyagi kárral végződő baleset helyszínén intézkedtek. Tájékoztatásuk szerint mindemellett hat embert fogtak el és nyolcat állítottak elő, valamint egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek.

Drogügy miatt Tokodaltáróról is bevittek egy férfit, valamint egy Hevesben keresett oroszlányi garázdát is nyakoncsíptek. Az esztergomi rendőrök mindemellett egy solymári férfit is elfogtak február 21-én. Ellene a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki elfogatóparancsot, így a 27 éves férfit az előállítását követőn őrizetbe vették.