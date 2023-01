A dorogi vasútállomáson figyelt fel egy alvó férfira január 10-én hajnalban R. I. Közelebb merészkedett hozzá, és észrevette, hogy a mellette lévő asztalon van egy telefon.

A férfi nem tétlenkedett, kihasználta a helyzetet, és magával vitte a készüléket. A sértett, miután észrevette, hogy eltűnt a mobilja, feljelentést tett a rendőrségen.

Az esetet rögzítette az állomás biztonsági kamerája. Látható volt rajta a bűncselekmény és az elkövető is.

A felvételen szereplő férfit január 19-én délelőtt Esztergom-kertvárosban ismerte fel az Esztergomi Rendőrkapitányság egyik egyenruhása, aki el is fogta az elkövetőt. A dorogi nyomozók kifosztás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként R. I-t, aki beismerő vallomást tett. A rendőrök az ellopott telefont is megtalálták, amit visszaadnak a tulajdonosának – adta hírül a police.hu.