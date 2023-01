Az eset megrázta az országot, a Kemma.hu Facebook-oldalát is elárasztották a részvétnyilvánító kommentek. Emellett számos olvasónk adott hangot felháborodásának az esettel kapcsolatban. Többen kifejtették: itt az ideje a szigorításnak a bűnözők irányába, és hogy a rendőrök kezébe több eszközt kellene adni, a szó átvitt értelmében is az ilyen kiélezett szituációkhoz. Volt, aki egyenesen halálbüntetés visszaállítását is forszírozta.

„Miért kell megvárni hogy vér folyjon?! Miért nem lehet törvényt változtatni?! Szomorú hogy aki a hazáját védi csak ennyit érdemel, ennyit ér egy ember élete...Őszinte részvétem a családnak , nyugodjon békében.” – írta az egyik kommentelő.

„Szomorú, hogy manapság ilyen megtörténhet Az ilyen bűnözőket nagyon meg kellene büntetni, és azt a kevés rendőr pedig jobban megbecsülni. Igaza van annak, aki azt írta itt, hogy most a törvény nem a becsületes embereket védi, hanem a szemeteket.”– fejtegette egy másik olvasónk.

„És eltörölték a halálbüntetést. Elveszi a másik életét és kap 10 évet, 5 után szabadul és újra öl, bravó.” – fogalmazott keserűen egy másik facebookozó. Volt, aki a lehető legrosszabbat kívánta az elkövetőnek, és azt sajnálta, hogy csak lábon lőtték, és volt, aki élete végéig tartó börtönt kívánt neki.