Rejtély 36 perce

Sose hagyta volna el a gyerekeit − ma is összeszorul a szív az eltűnt tatai ápolónő miatt

Olvasóink közül többen is ismerték a 22 éve nyomtalanul eltűnt tatai nőt, Lengyel Szilviát. Facebook-oldalunkat is elárasztották a kommentek, amikor megírtuk, milyen régóta várja haza hiába az asszonyt a családja. Több közeli ismerőse, rokona is hozzászólt a történethez.

Goletz-Deák Viktória Goletz-Deák Viktória

Mint arról korábban beszámoltunk: máig nem tudni, hova tűnt ez a kedves tekintetű tatai nő, Lengyel Szilvia. A tatai nő, 22 évvel ezelőtt, harminckét évesen tűnt el, azóta sem adott életjelet magáról. Információink szerint jelenleg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodájánál van Szilvi eltünésének ügye.

Az eltűnése után három évvel Máté Kriszta Nyom nélkül című műsorában is foglalkoztak az esettel. Megszólaltatták a tanúkat, de valódi nyomra nem bukkantak. Pedig sokan vélik, hogy tudják mi történhetett a fiatal nővel, sőt gyanúsítottjuk is volt. Más szerint megszökött. Ami biztos: párja és a két fia hiába várta azon a március 15-i disznóvágáson az akkor 31 éves ápolónőt. A család ismerősei most a hozzászólásukban idézték fel Szilvia történetét, akkori érzéseiket, mondták el véleményüket. −Ha nevet változtatott, akkor is nyoma kellene legyen. Ha munkát vállalt, szintén. Vagy nem akarja, hogy megtalálják. Vagy akaratán kívül történt. Bárcsak előkerülne élve épségben, minden eltűnt személy, aki valaha eltűnt − vélekedett egyik olvasónk. Egy másik hozzászólónak szintén évek óta nem találják egy eltűnt rokonát. Ő reményvesztettségének adott hangot, mondván, hogy akit ilyen régóta nem találnak, azt vagy megölték, vagy elvitték örömlánynak, esetleg rabszolgának (csicskának). Szilvia egyik volt szomszédja is hozzászólt a bejegyzéshez. Szerinte minden ellenkező feltételezéssel szemben tanúk bizonyítják a nő élettársának az alibijét. Elmondta, hogy együtt nőtt fel az asszonnyal, akinek anyukája és öccse is szinte belebetegedett a történtekbe. „Az akkori szomszédai vasárnap délelőtt látták. A párja a két pici gyermekükkel vendégségben volt a nagyszülőknél. Ezalatt az idő alatt látták a szomszédok, hogy otthon volt a Szilvi. Ennek ellenére én kétlem, hogy elhagyta volna a gyermekeit. Családcentrikus volt, ápolónőként dolgozott... rengetegszer eszembe jut, hogy mi lehet vele. Anyukáját sajnáltam leginkább. Ő lélekben meg is gyászolta. Egyébként nem igaz, hogy nem nyomoztak az ügyben, hiszen a nyomozók mindent megtettek.... A Nyom nélkül című műsorban is foglalkoztak Szilvivel. Ott engem kért fel Szilvi anyukája, hogy beszéljek Szilviről, hiszen velük nőttem fel. A mai napig gondolok rá és remélem, hogy ha nem él, akkor nem szenvedett, ha pedig él, akkor gondol a fiaira. Eltűnésekor a nagyobbik fia sem volt még talán öt éves sem...” Szilvi volt kolléganőjét is megdöbbentette az eltűnése. Ő biztos benne, hogy eltűntették a fiatal édesanyát, de az igazságot már soha nem fogjuk megtudni, ráadásul a gyerekeiért élt. Egy másik közeli ismerős szerint sem tűnt volna el szó nélkül önszántából és pláne nem hagyta volna el a gyermekeit. Volt, aki annak idején Szilviáék közelében dolgozott egy boltban, és bizony őt is megrendítette az eltűnése.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!