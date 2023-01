Márciusban Dorogon ölt a tűz. Mint arról korábban beszámoltunk: összeégett holttestet találtak a kigyulladt épületben a tűzoltók. Egy családi ház melléképületében kelletkezett a tűz, ami teljesen leégett. A lángok az épület tetőszerkezetére is átterjedtek. Az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, két vízsugárral előbb körülhatárolták. Az épület teteje beszakadt, a helyszín átvizsgálása közben egy összeégett holttestet találtak. A tűz a családi házra nem terjedt át.

A fél városon át égett a töltés Tatabánya szívében júniusban. A nagy területen, hosszan pusztító tűz miatt a tatabányaiak mellett komáromi, bajnai és nyergesújfalui katasztróvavédők is rész vesznek az oltásban. Sárberektől egészen a a Győri út végéig lángra kapott a vasúti töltés száraz aljnövényzete. Információink szerint a vasút mellett a környékbeliek észlelték elsőnek, és a tűzoltók értesítése után el is kezdték oltani a lángokat lehetőségeikhez képest vödrökkel. A helyszínen a zajvédő fal több eleme is a tűz martalékává vált. Az oltást az élénk szél is nehezíttette.

Egy negyedik emeleti lakásból csaptak fel a lángok Tatabányán a Szent György utcában júniusban. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki, a lakóknak el kellett hagyniuk az épületet. A tűzoltóknak sikerült megfékezni a lángokat, a tűz így nem terjedt tovább. A rajok miután elvégezték az utómunkálatokat, átvizsgálták az épületet, majd kiszellőztetik azt. Összesen 11 tűzoltó vett részt az oltási munkálatokban, akik két vízsugárral dolgoztak. A lakás a tűz következtében lakhatatlanná vált, és egy elpusztult macskát is találtak a lakásban.

Júliusban kigyulladt egy családi ház Ácson. A Komárom-Esztergom Váregyei Katasztrófavédelmi Hatóságtól akkor azt is megtudtuk, hogy a tűzoltók négy vízsugárral oltották a lángokat, személyi sérülés végül nem történt. Az egységek a tűzoltás során több gázpalackot épségben kivittek az ingatlanból. A ház lakhatatlan lett, így a házban élő három felnőtt és két gyermek elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.

Októberben tragédia történt Tokodaltárón: holttestet találtak a lakástűz után. A katasztrófavédelemhez érkezett riasztás szerint Tokodaltárón egy hozzátartozó nem tud bejutni idős hozzátartozójához. Az esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak az Árpád utcai családi házhoz. A lakásba bejutva a tűzoltók egy holttestet és korábbi tűz nyomait találták. Az ingatlan egyik szobájában lévő ágy és annak környezete égett. Nem kizárt, hogy a tüzet a kályhából kipattanó szikra okozta

Októberben csaptak fel a lángok a komáromi ipari parkban, és több gyárépületet is ki kellett üríteni. A 80 négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett a Irinyi utcában. A tűzhöz riasztott komáromi, tatabányai és kisbéri hivatásos, ácsi önkormányzati és komáromi önkéntes tűzoltók több habsugárral oltották el végül a tüzet. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az oltás közben a rajok a környező gyárépületeket kiürítették, 271 embert kísértek ki az ingatlanokból.