Megszólalt az áldozat

A Tényeknek megszólalt az egyik áldozat, aki azt vette észre, hogy lekapcsolta valaki a villanyt a kapcsolószekrényben. Aztán 20 perc múlva újra. Akkor támadta meg a 75 éves nénit a rabló.

− Egy hete nem tudok aludni, annyira félek − mondta sírva az idős asszony, akit karácsony után támadtak meg. Tőle pénzt és ékszert követelt a támadó, aki egy drótkötléllel kötözte meg a kezét, és fegyverrel fenyegette. Az asszony szerint a szomszédjában tíz nappal korábban is történt ilyen, ott elő is vette a fegyvert a rabló, aki arra utalt, hogy több társa is van.