Részeg autós kacsázott az M1-es autópályán Győr felé a 79-es és a 96-os kilométer között, vagyis nagyjából a Mocsa és Bábolna közötti szakaszon. A nem mindennapi kocsikázást egy feldélzeti kamera meg is örökítette, majd a Kisalföld olvasója azt be is küldte a portálnak.

A felvétel készítője jelezte az esetet a rendőrségnek, akik később vissza is hívták és közölték vele hogy a kacsázó sofőrt megállították. Az ellenőrzés során kiderül: valóban ittasan ült a volán mögött.