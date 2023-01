Sőt, még sógora és leánytestvére is ellene vallott a nyomozás során. Igaz, végül a tárgyaláson nem kívántak vallomást tenni, a korábban elmondottakat felhasználhatják.

Az ügyész kiemelte, hogy bár a holttesthez kiérkező orvos nem talált idegenkezűségre utaló nyomott, a boncolás során fény derült a gyilkosságra: testszerte ököllel verte, többek között a fejét is. Rugdosta, mellkasát megtaposta, hosszasan elhúzódva bántalmazta, több nagyobb sérülést okozva neki. Az orvosszakértő megállapította, hogy a férfi nem halt bele rögtön a bántalmazásba, nagyjából egy órát szenvedett mire végül megfulladt.

Mivel az esetet először nem gyilkosságként kezelték a gyanúsítotthoz is lassan jutottak el. Végül az elhunyt telefonjába betett új SIM kártya vezette a rendőröket a férfi nyomára. P. N. az ellopott telefont ugyanis eladta egyik szomszédjának. De az áldozat alsónadrágját és rövidnadrágját is megtalálták nála, amin később kimutatták az elhunyt és a gyanúsított DNS-ét is.

A vádlott be is vallotta, hogy valóban elvitt egy táskát ruhákkal és egy telefont a cimborájától. Azonban szerinte nem bántalmazta, csak közösen italoztak.

A védő szerint a vád csak közvetett bizonyítékokból áll. A cellatársak nem szavahihetők, hiszen egyéb ügyben nyomozás folyik ellenük, vallomásukért pedig enyhítést remélhetnek. A boncoláson rögzített sérülések pedig keletkezhettek a szállítástól, vagy akár a test feltárásától is. Hiszen azokat a helyszínen nem jegyezték fel. Véleménye szerint így csak a lopás ténye bizonyított, a gyilkosságé nem.

P. N. az utolsó felszólalásaként felháborítónak találta az ellene felhozott vádat. Tagadta, hogy megölte cimboráját.

Azonban érvelésük nem győzte meg a bírót, aki a váddal értett egyet: különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben bűnősnek találta és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Legkorábban 25 év múlva szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.