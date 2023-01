A végzetes napon a férfi és a nő, a későbbi áldozat, a szlovákiai Párkányból Esztergomba ment, majd együtt járták a város utcáit. A kábítószer hatása alatt álló vádlott előbb veszekedést provokált, majd a lényegesen gyengébb fizikumú nőt az előzetes szóváltást követően bántalmazta, megragadta a nyakát, többször az arcán, a fején, valamint a felsőtestén megütötte, mellkasát megtaposta, aki néhány percen belül meghalt.

A férfit Esztergom belvárosában kereste és kapta el a rendőrség

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A bíróságon rekordidő alatt hozták meg az ítéletet. A szlovák férfi először január 11-én, szerdán reggel állt a vádlottak padján, ahol bár elismerte a gyilkosságot, az elkövetés módjával már nem értett egyet.

Többször is hangsúlyozta, hogy 17 éves kora óta rendszeresen fogyasztott drogokat, amitől hangokat hallott. Ezzel magyarázta szörnyű tettét is: a hangok mondták neki, hogy bántsa ismerősét, majd a testét dobja a vízelvezető árokba.

A gyilkossággal vádolt férfi belezavarodott a mondandójába a bíróságon

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Néha saját mondandójába is belezavarodott. Egyszer azt állította, hogy a három ütés mellett meg is rúgta a nőt, később meg azt mondta, hogy lehet, nem is ütött, mert drog hatása alatt állt. Azt viszont többször is egyértelműen, hallhatóan kijelentette, hogy valóban megölte ismerősét.

Január 11-én reggel három tanút hallgattak meg, akik látták a gyanúsítottat a gyilkosság helyszínén. Majd a szakértői vélemények felolvasásával folytatódott a tárgyalás. Bár a gyanúsítottnál személyiségzavart állapítottak meg, azt önmagának okozta a rendszeres drogfogyasztással, ami így nem számít enyhítő körülménynek.