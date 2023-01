Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most két férfi különös módon összefonódott történetét osztjuk meg. Az Élet elleni bűncselekmények Facebook-oldalon számolt be arról Dulai Péter kriminalista számolt be arról, hogy mind Somogyi József, mind Stadler Károly ügyét a bűncselekmény elkövetésének helye miatt területileg illetékes Esztergomi Megyei Bíróság tárgyalta első fokon. Vagyis valahol Esztergom vonzáskörzetében történhetett az eset. De Dulai Péter szerint ez egy ügy lehetett.

− Zavaromat csak fokozza, hogy mindketten Kisbéren születtek, ráadásul évre és napra pontosan ugyanakkor. És ha ez még nem lenne elég, a dokumentumok szerint kivégzésük is ugyanaznap volt − értetlenkedett kriminalista, aki bízik benne, hogy jelentkeznek olyanok, akik tudnak valamit a szóban forgó két ügyről, emberről. Ami biztos, hogy mind Somogyi József, mind Stadler Károly 1945. augusztus 26-án született, és 1972. szeptember 5-én végezték ki őket. Somogyit a fővárosban, Stadler Esztergomban, holott a kivégzéseket mindkét esetben Esztergomban kellett volna végrehajtani. Ezek a helyszínek, dátumok szerepelnek egyébként a Nemzeti Emlékezet Bizottságának adatbázisában is a két férfi neve mellett.

Somogyi József nyomára mi is rábukkantunk. A Dolgozók Lapja arról írt 1972. szeptember 6-án, hogy a férfi már 1968-ban is megpróbált végezni a nejével. Akkor 4 évet apott, de végül 1971-ben már szabadult. Annak az évnek a novemberében aztán Tatabányán megtámadta és kegyetlenül meggyikolta a tőle különváltan élő feleségét. Őt az Esztergom megye bíróság ítélte halálra, a Legfelsőbb Bíróság pedig az ítéletet helyben is hagyta. Somogyi még megpróbált kegyelmet kérni, de az Elnöki Tanács azt elutasította. Egy keddi napon végezték ki. Szeptember 5-én, 1972-ben. Stadler nyomára egyelőre mi sem bukkantunk.