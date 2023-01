20 évvel ezelőtt egészen döbbenetes bűnténytől volt hangos Tata. Ahogy arról a 24 Óra 2003. január 22-i számában is beszámolt, két középiskolás egy sikeres vállalkozó feleségét rabolta el az Öreg-tó partjáról. A 15 és 17 éves elkövetők egymilliárd forintos váltságdíjat követeltek.

A rendőrök fülest kaptak január 20-án a délelőtti órákban, hogy emberrablás fog történni, azonban senkinek az eltűnését sem jelentették sehonnan. 14 óra tájékán egy környéken lakó sikoltozásokat hallott az Öreg-tó partja felől. Mindeközben a vállalkozó többször kereste feleségét, az azonban nem vette fel. Sokadjára végre sikerült, egy idegen hang szólt a készülékbe, a telefont megtaláló volt az a tópartról. A férfi azonnal a helyszínre sietett, majd bejelentette kedves eltűnését.

Sokkoló bűnténnyel indult a 2003-as év Tatán

Forrás: 24 Óra/archív

A két fiatal terve rövid időn belül megbukott, hamar elfogták őket a rendőrök. A zsaruk az elrendelt házkutatás során találtak arra utaló jeleket, hol akarták elrejteni a nőt a fiatalok, valamint arra utaló jeleket is, hogy hol kívánták volna átvenni az egymilliárd forintos váltságdíjat. Fény derült arra is, hogy a tettesek miként rabolták el a nőt.

A nő lakásának közelében egy vasrudat helyeztek az útra, ami miatt megállásra kényszerült a vállalkozó felesége. Ekkor támadták meg a kocsijából kiszálló nőt. Három lövést is leadtak egy légpuskával, majd annak markolatával kétszer tarkón verték és bezárták kocsijuk csomagtartójába. Elindultak Zala megyébe, hogy egyikük ott élő rokonának elhagyatott házába vigyék foglyukat.

Az egyik fiú édesapja is asszisztált az emberrabláshoz

Forrás: 24 Óra/archív

Útközben azonban Répcelaknál árokba csúsztak a kocsival. Félvén a rendőröktől, felhívták egyikük édesapját, aki a segítségükre sietett. Észlelvén az emberrablás tényét ő sem értesítette a nyomozókat, így bűnrészessé vált. A két középiskolás és az édesapa két kocsival érkezett vissza Tatára. Ezek után a nő felhívhatta férjét, ezt a hívást sikerült bemérniük a rendőröknek és elfogták az emberrablókat.

A két fiú jómódú családból származtak, soha nem voltak anyagi gondjaik. A középiskolások feljegyzéseket is vezettek arról, hogy luxusautót és tengerjáró hajót is vettek volna a váltságdíjból. Ismerőseik akkori elmondásai szerint a fiatalok akár Európát is elhagyták volna.