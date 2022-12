A rendőrség tájékoztatása szerint a könnyű pénzszerzés reményében hatolt be egy tatabányai telephelyre M. A.-né, Sz. A. és B. S. november 18-án. Az ötletgazda Sz. A. volt, aki elmondta társainak, hogy a telepről több olyan dolgot is el tudnának hozni, amit később pénzzé tehetnek. A trió kifeszítette a telephely ajtaját és annak falát is megbontotta, hogy bejusson. Onnan csaptelepeket, kábeleket, lemezhulladékot loptak el. A zsákmányt már másnap leadták egy helyi MÉH telepen, az érte kapott pénzt pedig elköltötték. Két nappal később ismét visszatértek a helyszínre, ahol összeszedték a még ottmaradt lemezeket, kábeleket, amiket szintén pénzzé tettek.

A telep tulajdonosa két nappal később vette észre a betörést, ekkor tett feljelentést a rendőrségen. A tatabányai rendőrök adatgyűjtésbe kezdtek az elkövetők azonosítása érdekében, akiket december 12-én elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. A 32 éves M. A.-né, a 35 éves Sz. A. és a 18 éves B. S. ellen lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.