Egymást érték a balesetek

Balesetből több is jutott sajnos januárra. Például fának csapódott és kigyulladt egy autó Dad és Császár között. Ennél a szakasznál elátkozottabb volt viszont a Tata és Kocs közötti, ahol négy nap alatt két kocsi is felborult. Előbb január 5-én, majd 9-én is. Ráadásul mindkét eset a kettes kilométerszelvényben történt.