A rendőrség tájékoztatása szerint az Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály munkatársai büntetőeljárást folytattak egy 40 éves nő ellen. A helyi lakos május 10-én megjelent a 83 éves ismerősénél, akivel két esetben is meghatalmazást írattatott alá, hogy a sértett nevében a banktól pénzt vegyen fel. Az elkövető két bankban is benyújtotta a meghatalmazást, azonban az ügyintézők azokat elutasították, mivel az aláírásminták nem egyeztek. Ennek hatására a csaló az áldozatot rávette, hogy kísérje el őt a bankba, ahol sikerült 1 millió forint készpénzt felvennie. Eközben a szomszédok riasztották egymást, illetve az idős hölgy rokonait is értesítették. Az áldozat hazatérésekor az egyik szomszéd számon kérte a 40 éves nőt, hogy mit keres a sértettnél, és őt órákkal ezelőtt hová vitte.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki az elkövetőt, aki beismerte tettét, ellene csalás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben a rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a Tatabányai Járási Ügyészségnek.