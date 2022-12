A megnövekedett ünnepi tranzitforgalom miatt akár egy-másfél órával is hosszabb lehet a menetidő az M1-M0-M5/M3 autópályákon – figyelmeztetett közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A torlódás oka az, hogy több nyugat-európai országban is leállnak az ünnepekre a gyárak, sok helyen pedig már a tanítási szünet is elkezdődött a napokban, így a vendégmunkások elindultak hazafelé, nyugatról keletre.

A hétvégén is többször alakult ki összefüggő kocsisor az M1-es autópályán Budapest felé, előfordult, hogy Hegyeshalomtól Komáromig több mint 90 kilométer hosszú volt az egybefüggő sor, a pihenőhelyeknél, benzinkutaknál is több kilométeres torlódások alakultak ki, és balesetek is történtek – közölte a MKIF Zrt., hozzátéve, hogy a forgalom várhatóan egészen péntekig ilyen lesz, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a forgalom aktuális helyzetéről.