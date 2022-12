Ennek legfőbb oka az, hogy a különböző közlekedésbiztonsági kísérletek egyértelműen bebizonyították, hogy a kis mértékű alkoholfogyasztás is kedvezőtlenül befolyásolja az észlelési- és reakcióidőt, azaz hátrányosan hat a vezetési képességre. Sokan azonban nem tartják be a szabályokat, és az ünnepek alatt illuminált állapotban is a volán mögé ülnek, mit sem törődve a saját, illetve mások testi épségével.

Így hat a szervezetre Racsné Galambos Gréta kiemelte, hogy az alkohol emberi szervezetre gyakorolt élettani hatása miatt romlik a látás, a reakcióidő pedig meghosszabbodik, a mozdulatok pontatlanabbá válnak, ezáltal az ittas vezető potenciális veszélyforrássá válik a közlekedésben. Az alkohol járművezetésre gyakorolt hatása témakörében végzett kísérletek egyértelműen bebizonyították, hogy: a már alacsony alkoholfogyasztás hatására is jelentően romlik a sávtartás pontossága, nagyobb lesz a sávelhagyások száma a józan állapothoz képest, a kialvatlan, fáradt állapotban elfogyasztott egészen kis mennyiségű alkohol nagy mértékben növeli a járművezetés közbeni elalvás veszélyét, az ittas vezetők sokkal nehezebben képesek megítélni az út mellett elhaladó tárgyak relatív távolságát. Az alkoholfogyasztás hatására jelentősen romlik az agy által vezérelt feladatok összehangoltsága: a szemmozgások lelassulnak, a pupilla képtelen alkalmazkodni a megváltozott fényviszonyokhoz, a látótér beszűkül, és ez nem tudatosul a gépjárművezetőben, ezért különösen veszélyes, a mozgások pontatlanabbá válnak, romlik a jármű apró kitéréseinek észlelése, könnyen bekövetkezhet az egyensúly elvesztése, túlméretezett és gyakran megkésett kormánykorrekciók lesznek jellemzőek, a reakcióidő meghosszabbodik, nő a hibás döntések száma, csökken a felelősségérzet. A baleseti kockázat az alkohol hatására gyorsan növekszik.

Sokan tévesen gondolják azt, hogy a kávé gyorsítja az alkohol lebomlását, és elősegíti a kijózanodást, a nyári melegben vagy kemény fizikai munka során jellemző izzadással az alkohol is elpárolog, a teli gyomor megakadályozza az alkohol felszívódását, a hideg zuhany kijózanít és alkalmassá tesz a vezetésre – írja a police.hu. Mint kiderült, az alkoholos állapotban történő járművezetés, közlekedés társadalomra való veszélyessége rendkívül nagy, ezért a rendőrség nagy hangsúlyt fektet az ittas járművezetők kiszűrésére.