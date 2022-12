Ahogy arról a Zsaru Magazin beszámolt, Tóth János Péter anyukája írt levelet a a Tatabányai Rendőrkapitányság arról, hogy hároméves kisfia nagyon szereti a rendőröket, hősként tekint rájuk, régi álma pedig az, hogy beülhessen egy rendőrautóba.

Kívánságát a Tatabányai Rendőrkapitányságon természetesen örömmel teljesítették, az álom pedig december 1-jén teljesült is, amikor a kisember meglátogathatta a szüleivel az egyenruhásokat. Megmutatták neki a szolgálati gépjárműveket, majd az egyik rendőrautóba be is ülhetett, búcsúzáskor pedig ajándékot is kapott a rendőröktől.