Ha mégis megtörtént a baj

Ha mégis lángra kap a fa, igyekezzünk megőrizni hidegvérünket és tárcsázzuk a 112-es központi segélyhívó számot. Időben beavatkozva megóvhatjuk otthonunkat a további anyagi károktól. Ahogy korábban is írtuk: az oltást megelőzően válasszuk le a fán működtetett fényfüzért az áramhálózatról, majd terítsünk pokrócot a fára, ezzel megvonva a lángok levegő utánpótlását. Fontos, hogy ne nyissunk ablakot, hiszen a friss levegő ilyenkor ellenünk dolgozik. Nagyobb kiterjedésű tűz és intenzív füstképződés esetén fontos, hogy azonnal hagyjuk el a lakást, csukjuk be magunk mögött az ajtót. Amennyiben pedig társasházban lakunk a tűzről azonnal értesítsük a szomszédokat is.