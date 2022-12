A 2022-es és 2023-as év fordulójához érve felidézzük az idei esztendő legfontosabb, legérdekesebb híreit a Kemma.hu-n. Természetesen a sport sem marad ki a sorból, de közéleti eseményeket, bűnügyeket is bőven tartogatott számunkra 2022. Naponta megjelenő cikkeinket össze is gyűjtjük, az alábbi gyűjtőoldalakon meg is találhatjátok az év első hónapjainak kiemelt történeteit.