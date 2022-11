Újabb elismerésben részesült a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. A Családbarát Munkahely mellett, amit nyáron ítéltek oda a főkapitányságnak, most a Véradóbarát Munkahely címmel is elismerték a Farkas Gábor rendőr dandártábornok által vezetett szervezeti egységet. A megyei rendőrfőkapitány november 25-én, Budapesten vehette át az elismerést. A részletekről Farkas Gábor dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány számolt be.

– A Véradók Napját 1988 óta minden év november 27-én ünneplik hazánkban. Ezen a napon a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat évente elismerés formájában díjazza a sokszoros véradókat, a több éve véradásszervezésben tevékenykedőket és a véradóbarát munkahelyeket – mondta a dandártábornok.